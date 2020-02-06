В плей-офф Лиги Европы заявлены 13 футболистов сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал обновленные заявки всех участников плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020. На этой стадии могут сыграть сразу 13 футболистов сборной Украины, которых главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал на последние матчи 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.



Так, донецкий "Шахтер" заявил девять игроков: Андрея Пятова, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Сергея Болбата, Виктора Коваленко, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянку, Марлоса и Жуниора Мораеса.



"В 1/16 финала горняки будут противостоять португальской "Бенфике". Первый матч украинская команда проведет в Харькове", - рассказали в УАФ.



Бельгийский "Гент" внес в заявку трех украинцев - Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. В 1/16 финала бельгийцы сыграют с итальянской "Ромой". Первый поединок состоится в Риме.



Бельгийский "Брюгге" заявил украинского футболиста Эдуарда Соболя. В 1/16-й "черно-синие" встретятся с английским клубом "Манчестер Юнайтед".



"Первый матч "Брюгге" проведет дома", - говорится в сообщении.



В УАФ также сообщили, что поединки 1/16 финала ЛЕ состоятся 20-го и 26-27 февраля.

