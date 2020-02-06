В Раде произошла новая потасовка из-за рынка земли

В Верховной Раде второй раз за день произошла потасовка нардепов Артема Дмитрука и Сергея Власенко.



Это произошло после того, как первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента до 20:00. Такое предложение поддержали только 222 нардепа.



Стефанчук попробовал поставить вопрос повторно, что вызвало недовольство оппозиции. Власенко попробовал прорваться в президиум, но были остановлены "слугами".



Вице-спикер призвал депутатов воздержаться от непарламентских методов протеста.







"Я обращаюсь к депутатам, которые, к превеликому сожалению, провоцируют непарламентское поведение в этом зале: займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей. Парламент - место для дискуссия, доказывайте свою правоту в дискуссии, а не кулачных обезьянних прыжках здесь", - сказал он.



В результате вечернее заседание 226 голосами продлили до 19:30.



Несмотря на блокирование президиума, Рада перешла к рассмотрению закона о рынке земли.



Отметим, о начале рассмотрения законопроекта объявил глава парламента Дмитрий Разумков. Однако его место в президии ВР заблокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, поэтому Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

