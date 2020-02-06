Аваков анонсировал введение электронных паспортов

Министерство внутренних дел планирует ввести электронные паспорта гражданина Украины. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время презентации государственного мобильного приложения Дія, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 6 февраля.



Отмечается, что следующим шагом МВД в процессе диджетализации станет цифровой образ паспорта гражданина Украины. По словам Авакова, это станет реальным уже этой весной, и количество доступных опций электронного паспорта будет постоянно расти.



"Цифровой паспорт работать через цифровое приложение Дія и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и т.д.", – сказал Аваков.



По его словам, Украина входит в четверку стран ЕС и в десятку мировых, использующих цифровое удостоверение водителя, но "по образу нашего цифрового паспорта мы вторые в мире".

