Аваков анонсировал введение электронных паспортов

Аваков анонсировал введение электронных паспортов

Министерство внутренних дел планирует ввести электронные паспорта гражданина Украины. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время презентации государственного мобильного приложения Дія, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 6 февраля.

Отмечается, что следующим шагом МВД в процессе диджетализации станет цифровой образ паспорта гражданина Украины. По словам Авакова, это станет реальным уже этой весной, и количество доступных опций электронного паспорта будет постоянно расти.

"Цифровой паспорт работать через цифровое приложение Дія и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и т.д.", – сказал Аваков.

По его словам, Украина входит в четверку стран ЕС и в десятку мировых, использующих цифровое удостоверение водителя, но "по образу нашего цифрового паспорта мы вторые в мире".