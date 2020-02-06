В Херсоне из-за непогоды закрыли дороги для грузовиков

В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыли движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств дорогами общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона.



Сообщается, что запрет на движение вводится 6 февраля с 16:00.



"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - сообщили в полиции.

