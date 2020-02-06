В большинстве областей задолженность по субсидиям

На начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. Об этом сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019-й год, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 6 февраля.



По его словам, наибольшая задолженность во Львовской области – 7,2 млн грн, в Днепропетровской области – 4,9 млн грн, Киевской области – 0,6 млн грн, Запорожской области – 0,5 млн грн.



"Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020-го года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена", – сказал Пацкан.



Глава Счетной палаты пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.



Пацкан отметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.



Ранее сообщалось, что в Украине уменьшилась средняя сумма субсидий почти на 10% и составила почти 480 гривен.В январе-ноябре 2019 года за субсидиями на оплату ЖКУ в общем обратилось 4 млн 129,7 тыс. домохозяйств, что на 40,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

