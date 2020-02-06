В Украине продажи электрокаров выросли на треть
В январе 2020 года продажи легковых электромобилей в Украине увеличились на треть – до 587 единиц – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром в четверг, 6 февраля.
Отмечается, что рост продаж был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).
"В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году. Объемообразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 Лифов получили украинские номера", – говорится в сообщении.
Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.
Продажи электромобилей Chevrolet Bolt составили 32 единицы.