В Украине продажи электрокаров выросли на треть

В январе 2020 года продажи легковых электромобилей в Украине увеличились на треть – до 587 единиц – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром в четверг, 6 февраля.



Отмечается, что рост продаж был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).



"В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году. Объемообразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 Лифов получили украинские номера", – говорится в сообщении.



Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.



Продажи электромобилей Chevrolet Bolt составили 32 единицы.

