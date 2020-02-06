Британия стремится значительно снизить тарифы по торговой сделке с США

Министр торговли Великобритании Лиз Трусс заявила, что Британия стремится к далеко идущим сокращениям тарифов из-за торговой сделки с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



Она отметила, что Великобритания планирует начать переговоры по торговым сделкам с Соединенными Штатами, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы, наряду с переговорами по соглашению о будущих отношениях с Европейским союзом.



"Мы будем заключать жесткую сделку, и, как и во всех переговорах, мы будем готовы уйти, если это не отвечает национальным интересам", - сказал Трусс.

