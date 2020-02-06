Телеканал 1+1 будет оспаривать в суде действия СБУ во время обыска

Представители телеканала 1 + 1 будут оспаривать в суде действия Службы безопасности Украины во время обыска телеканала, а также решение суда, в котором были определены полномочия СБУ. Об этом заявил адвокат телеканала во время заседания парламентского комитета по вопросам свободы слова, передает корреспондент УНН.



"Есть официальная позиция телеканала относительно этой ситуации, мы считаем, что это вызвано тем, что телеканал, в частности этот проект, занимается обличительной деятельностью, которая является актуальной ... Были нарушения процессуального законодательства, мы будем использовать это действие в рамках судебного спора, в рамках обжалования определенных действий представителей органов власти", - сказал адвокат.



По его словам, были незаконно изъяты две компьютерные системы информации, ведь уголовно-процессуальный кодекс Украины устанавливает обязанность копировать такую информацию, а не изымать.



"Они (СБУ - ред.) ссылаются на постановление суда. Однако, если мы посмотрим на определение суда, во-первых мы считаем, что это решение является немотивированным и будем от себя обжаловать эти действия, оспаривать эти решения в рамках УПК", - отметил адвокат.



По его словам, решение суда предоставляло возможность СБУ изымать любые носители информации.



"В обыске участвовали лица, являющиеся оперативными сотрудниками, согласно УПК они не имели права проводить этот обыск. В постановлении суда не сказано лицо, принимавшее участие в обыске, которое в частности, составляло сам протокол", - добавил адвокат.



Напомним, сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал 1+1. Позже народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что обыски на телеканале 1+1 ведут с целью найти устройство, с помощью которого сотрудник телеканала мог производить запись во время совещания Премьер-министра Алексея Гончарука в Кабинете министров.



Впоследствии группа 1+1 медиа подтвердила, что в помещении редакции программы "Деньги" происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ. Они обратились к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию.



Позже появилось заявление СБУ. У Баканова заявили, что обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

