"За клоуна п**ды получите!": нардепы устроили перепалку в Раде

Депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в зале заседания Верховной Рады устроил перепалку с депутатом из "Батькивщины" Алексеем Кучеренко.



Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале сам Кучеренко.



Конфликт начался с того, что депутат от «Батькивщины» попросил вице-спикера Руслана Стефанчука усмирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны.



"Вы можете этого де***а бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – спросил Кучеренко.







После этого к нему подошел Ткаченко и намекнул, что ему уже нужно на отдых.



"Ваше время вышло! Поезжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте", - сказал Ткаченко.



В ответ Кучеренко назвал депутата от «Слуги народа» клоуном.



"Вы клоуны малолетние", – сказал депутат от "Батькивщины".



"Сейчас за клоуна, бл**ь, п**ды получите, поняли?!" - ответил Ткаченко.

