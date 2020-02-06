Зеленский назначил главу Львовской ОГА

Зеленский назначил главу Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации предпринимателя Максима Козицкого.

Об этом глава государства сообщил во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград во Львовской области в четверг.

Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академии" по специальности "менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("специалист по учету и аудиту").

Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах член наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнафтогазинвест". В 2014-2016 годах заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".