Зеленский назначил главу Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации предпринимателя Максима Козицкого.



Об этом глава государства сообщил во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград во Львовской области в четверг.



Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академии" по специальности "менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("специалист по учету и аудиту").



Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах член наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнафтогазинвест". В 2014-2016 годах заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

