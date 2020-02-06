Зеленский утвердил новую структуру ГБР

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру Государственного бюро расследований, в том числе там появится управление по расследованию дел Майдана.



Об этом говорится в указе № 41/2020.



Изменилась структура центрального аппарата Госбюро расследований.



В ГБР образуют:



главные следователи, оперативные и оперативно-технические управления, управления внутреннего контроля, обеспечения личной безопасности, а также по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;

управления правового обеспечения, международного сотрудничества, кадровой работы и госслужбы, режимно-секретной работы и защиты информации, финансовой деятельности, информационных технологий;

отделы по работе с общественностью и СМИ и организационно-аналитического обеспечения;

патронатную службу.



Также в структуре бюро остается 7 территориальных управлений: во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.



При ГБР создадут Институт подготовки кадров Госбюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз ГБР.

