Зеленский утвердил новую структуру ГБР
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру Государственного бюро расследований, в том числе там появится управление по расследованию дел Майдана.
Об этом говорится в указе № 41/2020.
Изменилась структура центрального аппарата Госбюро расследований.
В ГБР образуют:
главные следователи, оперативные и оперативно-технические управления, управления внутреннего контроля, обеспечения личной безопасности, а также по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;
управления правового обеспечения, международного сотрудничества, кадровой работы и госслужбы, режимно-секретной работы и защиты информации, финансовой деятельности, информационных технологий;
отделы по работе с общественностью и СМИ и организационно-аналитического обеспечения;
патронатную службу.
Также в структуре бюро остается 7 территориальных управлений: во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.
При ГБР создадут Институт подготовки кадров Госбюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз ГБР.