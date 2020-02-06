Законопроект о рынке земли: в Раде рассмотрели первые 100 поправок

Верховная Рада Украины рассмотрела первые сто поправок из четырех тысяч поданных к законопроекту № 2178-10 касательно открытию рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.



Так, парламентарии рассмотрели первую сотню поправок к законопроекту о рынке земли с более четырех тысяч, которые были внесены народными депутатами.



Добавим, одна поправка при рассмотрении не была учтена. Председатель профильного комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский отмечал, что комитет учел в своем заключении лишь 9 поправок, которые будут рассматривать в сессионном зале в конце рассмотрения всех неучтенных поправок.

