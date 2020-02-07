В Китае создали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

В Гонконгском университете науки и технологии разработали портативный прибор для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление исследовательской команды.



Отмечается, что разработанный прибор может поставить диагноз в течение 40 минут.



Принцип работы устройства основан на анализе образца, взятого из носовой полости пациента. При этом одновременно может проводиться диагностика до восьми образцов.



Как отмечается, устройство соответствует требованиям, необходимым для экспорта в ЕС, и уже используется специализированными центрами в Шэньчжэне и Гуанчжоу. По словам исследователей, прибор подходит для использования таможенниками, пограничниками и сотрудниками отделений карантина.



Как сообщает издание, ученые университета Макао также разрабатывают устройство экспресс-диагностики, способное на ранних стадиях инфицирования выявить коронавирус менее чем за 30 минут.



"На этой неделе мы начали проверять точность прибора на образцах 2019-nCoV", - заявил глава лаборатории университета Руи Мартинс, добавив, что первоначальные результаты "уже обнадеживают". Система, получившая название "Охотник на вирус" (Virus Hunter), была разработана для выявления вирусов всех типов, включая ВИЧ и гепатит B, но также была настроена на выявления коронавируса. По словам Мартинса, прибор может быть готов в течение одного-двух месяцев.

