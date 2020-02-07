Оржель объяснил логику разделения платежек на газ

Разделение платежек за потребление и транспортировку газа является требованием разделения деятельности, таким образом власть контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.



"Разделение платежек на два платежа является требованием из-за разделения деятельности. У нас отделена деятельность транспортировки, отделена деятельность распределения и поставки газа. Это означает, что государство контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии, на транспортировку. Распределение газа это является естественными монополиями. Для того, чтобы не было злоупотреблений государство и контролирует этот вопрос в рамках решений независимого регулятора ", - сказал Оржель.



По его словам, даже люди, которые самостоятельно установили твердотопливные котлы должны платить за транспортировку газа для того, чтобы была постоянная услуга газоснабжения.



"Даже если мы учтем капитальные затраты для создания этой системы, люди действительно сбрасывались, строили эти газораспределительные сети. Все-таки, чтобы все время было давление в этих сетях, чтобы они все время работали, чтобы были ремонтные бригады, обслуживающий персонал, надо платить деньги, не может оно все время быть в рабочем состоянии без того, чтобы за них не платить", - отметил Оржель.

