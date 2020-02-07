Кабмин недоволен работой Нафтогаза по добыче газа в Украине

Правительство недовольно работой НАК "Нафтогаз" в сфере реализации "программы 2020" по добыче украинского газа. Об этом заявил на час вопросов к правительству в Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.



"Действительно, правительство обращалось и по поводу реализации "программы 2020". Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом "программы 2020", разочаровано предложением НАК "Нафтогаз" по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объем увеличения, а оцениваем теперь за экономическими показателями", - сказал Оржель, отвечая на вопрос, как правительство будет реагировать на спад добычи украинского газа.



По его словам, в Украине стоит увеличивать добычу собственного газа, увеличивать рентные платежи.



"К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, по эффективности работы компании в рамках реализации "программы 2020", - сказал Оржель.

