ВАКС перенес рассмотрение дела Насирова

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.



Как сообщается, сегодня, 7 февраля, в 14:00 в ВАКС должно было состояться судебное заседание по обвинению экс-главы Государственной фискальной службы Украины.



"Однако, рассмотрение уголовного производства перенесено. Причина - временная утрата трудоспособности судьи из состава коллегии. Следующее судебное заседание запланировано на 14:00 28 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.



Напомним, ВАКС начал исследование доказательств по делу Насирова.



Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).



Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

