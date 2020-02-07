В правительстве работают над возвращением одной платежки за газ

В правительстве работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть услуги за использованный газ и за транспортировку были прописаны в одном документе. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в Раде Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.



"Смотрите, о двух платежках - это правильный шаг. Но действительно правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их, и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но правильно организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы сейчас над этим работаем" , - сказал Гончарук.



По его словам, эти полномочия принадлежат независимому регулятору НКРЭКУ. Разделение платежек было их решением.



"Но, конечно, мы формируем в данном случае политику. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном, правильном виде. Это вопрос сугубо коммуникации", - отметил Гончарук.

