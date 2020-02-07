Гончарук разъяснил, смогут ли украинцы получать субсидии после продажи земли

Украинцам, которые после открытия рынка земли смогут продать свой участок за значительную сумму, не будут выплачиваться субсидия со стороны государства. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.



"В разных ситуациях продажа земельного участка может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продаже земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что определенный период времени она не будет нуждаться в поддержке государства", - отметил Гончарук.



Также премьер отметил, что в случае, если граждане будут неспособны оплачивать коммунальные услуги, им будет начисляться субсидия.

