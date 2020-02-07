В Украине закроют убыточные госшахты

Правительство намерено закрыть убыточные госшахты, но обещают трудоустроить их работников. Об этом в ходе часа вопросов в Кабмину в Верховной Раде в пятницу, 7 февраля, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", - заверил премьер.



Гончарук отметил, что из-за плохого экономического состояния шахт уголь, который они добывают, - неконкурентный, а сами шахты убыточны. В связи с этим постоянно возникают и накапливаются долги по зарплате шахтерам.

