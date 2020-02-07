Рада рассмотрела 216 поправок из 4 тысяч по рынку земли

Народные депутаты приостановили рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании в пятницу и приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время уже рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10. Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.



Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.



Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.

