Макрон об отношениях с Россией: необходим диалог по коллективной безопасности

Франции необходим диалог с Россией по коллективной безопасности. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время своего выступления, которое транслирует Le Figaro.



Макрон отметил, что диалог с Россией займет года.



"Диалог с Россией по коллективной безопасности необходим, он займет годы", - заявил Макрон.



Ранее Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией. Президент отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

