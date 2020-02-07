Эксперты снижают прогнозы роста ВВП Китая из-за коронавируса

Экономика Китая в первом квартале будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий страны по сдерживанию его распространения, полагают эксперты.



В число тех, кто за последнюю неделю ухудшил свои оценки на ближайшее время и на 2020 год в целом, входят Goldman Sachs, UBS и Macquarie.



В четверг аналитики Nomura заявили, что влияние "уханьского вируса" может оказаться значительнее, чем от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 гг., сообщило агентство Bloomberg. Они предполагают рост экономики КНР на 3,8% в первом квартале (ранее 5,8%), в текущем году - на 5,6% (ранее 5,7%).



Macquarie теперь ожидает повышения ВВП в январе-марте на 4% против прежней оценки в 5,8%, по итогам всего 2020 года - на 5,6% против 5,9%.



Аналитики UBS аналогично ухудшили прогноз до 3,8% с 5,9% и до 5,4% с 6% соответственно.



Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings теперь ожидает роста ВВП Китая в этом году на 5% (вместо 5,7%), в то время как Oxford Economics - 5,4% (ранее 6%).



Эксперты Goldman Sachs пересмотрели прогноз на первый квартал до 4% с 5,6% и на весь год - до 5,5% с 5,9%. В Standard Chartered изменили ожидания соответственно на 4,5% с 6% и на 5,8% с 6,1%, в Citi - на 4,8% с 5,9% и на 5,5% с 5,8%.



Экономист Barclays Цзянь Чан полагает, что в наихудшем случае вирус снизит темпы экономического роста в январе-марте на 2,2 процентного пункта. При этом 22 января она прогнозировала, что воздействие коронавируса будет временным и ограниченным отдельными отраслями.



Между тем международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на этой неделе сохранило свой прогноз роста ВВП Китая на уровне 5,8% в 2020 году, но подчеркнуло существование рисков к его снижению.



Рост экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составил 6,1%, то есть соответствовал предусмотренным планом экономического развития страны 6-6,5%. Тем не менее, это был минимальный подъем с 1990-х годов.



В 2018 году ВВП страны увеличился на 6,6%.

