В Минздраве объяснили, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты

Фрукты — непригодная среда для длительного выживания коронавируса, а вирус не может существовать вне организма более 2 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. “Уже пару недель распространяется информация об опасности бананов. Но нет никаких данных, которые связывали бы новый коронавирус и фрукты. Фрукты — непригодно среду для длительного выживания вируса.



Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма более 2 суток, сводится почти к нулю”, — сообщили в Минздраве, отвечая на вопрос, передается вирус 2019-nCoV через фрукты.



Медики напомнили, что фрукты необходимо тщательно мыть. Однако, заразиться коронавирусом через бананы невозможно.



“По предварительной информации вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей”, — говорится в сообщении.



Напомним, в ВОЗ сообщили, что отсутствует риск заражения короновирусом через посылки из Китая.

