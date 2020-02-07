Аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов

Госпредприятие Международный аэропорт Борисполь возместило в госбюджет более 263 млн гривен налога после вмешательства органов прокуратуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 7 февраля.



По версии следствия, должностные лица Борисполя, в нарушение постановления Кабмина, неверно рассчитали отчисления части дохода, рассчитав его по ставке в 40%, а не 90%.



Отмечается, что досудебное расследование осуществляет управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС по статье об уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК Украины).



В апреля 2019 года стало известно, что Кабмин повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

