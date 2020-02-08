Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса

В мире наблюдается серьезный дефицит масок и других средств защиты от распространения нового коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.



"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.



СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.



Также западные СМИ сообщали о нехватках масок в некоторых магазинах в США и Канаде.

