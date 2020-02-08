В работе детективов НАБУ почти 900 производств - Сытник

На сегодняшний день в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится почти 900 уголовных производств. Об этом заявил во время презентации "Отчета о деятельности НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.



"На сегодняшний день в работе детективов Антикоррупционного бюро находится 892 производства. В остатке у нас на сегодняшний день находится 256 подозреваемых, это больше, чем самих детективов в антикоррупционном бюро", - сказал Сытник.



По его словам, сейчас 245 дел направлено в суд, также определены недействительными по искам НАБУ 103 сделки на общую сумму почти 9 млрд грн.



"В течение второго полугодия было начато 674 досудебных расследования по уголовным производствам. 84 лицам было сообщено о подозрении. Относительно 76 человек в суд было направлено дело с обвинительным актом. Всего дел направлено 37. Вынесено 7 обвинительных приговоров. Два соглашения по искам НАБУ признаны недействительными, на общую сумму более 2 млрд грн. Возмещено ущерба по делу в сумме 38 млн грн", - отметил Сытник.

