Додон готов предложить Приднестровью широкую автономию

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не допускает независимости Приднестровья, но готов предоставить региону широкую автономию и готов к переговорам.



Об этом он сообщил 7 февраля.



Додон рассказал об изменениях, которые произошли в Молдове в контексте урегулирования ситуации с Приднестровьем. В частности, по его словам, Кишинев уже признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров. Решается вопрос об отмене роуминга в телефонной связи.



"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию", - сказал Игорь Додон.



Условием успешных переговоров президент Молдовы назвал признание обеими сторонами, что их будущее - только совместное.



"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете", - сказал Игорь Додон.

