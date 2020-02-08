Экс-пограничникам объявили подозрение за выдворение Саакашвили

Государственное бюро расследований сообщило бывшим пограничникам о подозрении относительно превышения власти при перемещении Михеила Саакашвили за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.



"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в г. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ч. Ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.



Отмечается, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины "организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года".



В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

