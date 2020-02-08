В НАБУ открыли два дела противПорошенко

Детективы НАБУ открыли уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств. Антикоррупционное бюро при открытии производств основывалось на решении Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявили работники Управления внешних коммуникаций ведомства, передает УНН.

В пятницу, 7 февраля, в ответ на запрос журналистов, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердили факт открытия досудебных уголовных производств против предыдущего президента Украины Петра Порошенко сразу по двум статьям Уголовного кодекса.



"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение , растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной й деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества - Ред.), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным шляхом - Ред.) УК Украины по обстоятельствам изложенными в вышесказанное заявлении ", - говорится в заявлении представителей НАБУ.



Напомним, что среди прочего Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.



Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном завладении госсредствами бывшим президентом Петром Порошенко по заявлению 11 депутатов Верховной Рады.



