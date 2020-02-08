В Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника

Депутаты Верховной Рады Украины собрали 216 подписей за отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте.

В пятницу, 7 февраля, на сайте Верховной Рады был опубликован проект постановления "об увольнении А. Сытника с должности Директора Национального антикоррупционного бюро Украины". Инициаторами законопроекта выступили девять народных депутатов, восемь из которых - от фракции "Слуга народа". Поддержал своих коллег один нардеп от "Евросолидарности".



Напомним, что Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции.

