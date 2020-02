Российская певица выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Российская джазовая певица Анна Бутурлина вместе с американкой Идиной Мензел и представительницами еще нескольких стран, озвучивавших героиню "Холодного сердца-2" Эльзу, исполнят песню из этого мультфильма Into The Unknown во время церемонии вручения премии "Оскар" 9 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании The Walt Disney Company.



"В рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney "Холодное сердце-2", представит песню Into the Unknown вместе с Идиной Мензел и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран", - говорится в сообщении.



В Twitter Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскар", уточняется, что Бутурлина будет представлять Россию, Мария Люсия Розенберг - Данию, Уиллемиджн Веркаик - Германию, Такако Мацу - Японию, Кармен Гарсия Саенз - Латинскую Америку, Лиза Стокке - Норвегию, Кася Ласка - Польшу, Гизела - Испанию, а Гэм Вичайани - Таиланд.



Бутурлина в своем Facebook подтвердила эту новость. "В этом году мне выпала честь стать частью 92-й церемонии вручения наград премии "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе. Вы услышите песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт"), которую мы исполним вместе с Идиной Мензел и певицей Aurora. Компанию нам также составят исполнительницы из других стран", - написала россиянка.



Композиция из мультфильма "Холодное сердце-2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня". Другими претендентами являются I Can"t Let You Throw Yourself Away из мультфильма "История игрушек 4", I"m Gonna Love Me Again из фильма "Рокетмен", I"m Standing With You из ленты "Прорыв" и Stand Up из картины "Гарриет". Элтон Джон и остальные исполнители этих песен также выступят на церемонии вручения кинопремии в предстоящее воскресенье, о чем академия объявила еще 23 января.



Анна Бутурлина озвучивала Эльзу в анимационных фильмах "Холодное сердце" и "Холодное сердце-2". Солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступает с сольными концертами на крупнейших сценах страны, сотрудничает с Российским Государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки, участвует в творческих проектах композитора Геннадия Гладкова, записывает вокальные партии для кинофильмов.



"Холодное сердце-2" режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел в российский прокат 28 ноября прошлого года. Мультфильм при бюджете 150 млн долларов собрал $1,43 млрд, став самым кассовым анимационным проектом в 2019 году.