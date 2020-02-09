В ближайшие сутки будет без осадков, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 9 февраля, погоду на Украине будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе. Как сообщает Укргидрометцент, осадки не ожидаются. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях 3-8 ° мороза (в Карпатах 9-14 ° мороза), днем 0-5 ° тепла; на остальной территории ночью 10-15 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 14-19 ° мороза, днем 4-9 ° мороза.



В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 февраля самая высокая температура днем была 8,3° в 1990 году, самая низкая ночью -32,2° в 1929 году.



В понедельник, 10 февраля, ночью без осадков, днем в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный, местами значительный снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и большинстве северных областей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель.



Температура ночью 3-8° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 10-15°, местами до 18° мороза, днем 2-7° тепла, в восточной части около 0°.



В Киеве 10 февраля ночью без осадков , днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° морозу, днем 4-6° тепла.

