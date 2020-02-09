Терминалы сбора данных: основные виды и сферы применения

Для усовершенствования работы торгующих учреждений используется различное оборудование. Считывание штрих-кодов и передача информации на внешние вычислительные модули осуществляется с помощью ТСД. Уникальные гаджеты рассчитаны на выполнение сложных коммерческих задач, связанных с обработкой информации. Современный терминал сбора данных по внешнему виду имеет много сходства с обычным мобильным телефоном. Потребителям предлагаются модели, которые отличаются формой, размером, уровнем функциональности и техническими характеристиками.

Основные виды ТСД

В торговой сфере используются терминалы сбора данных нескольких видов:

начального класса;



карманные;



полноразмерные;



оснащенные удобной рукояткой;



экипировочные;



встраиваемые.

Девайсы начального класса предназначены для проведения инвентаризации товарных остатков без подключения к специальной компьютерной программе. Карманные модели хорошо поддерживают интернет-связь. В них соединяются функции сканера, телефона и ПК. Полноразмерные ТСД идеально подходят для подключения в беспроводном режиме.



Приборы, оснащенные эргономичными ручками, можно эксплуатировать на стройплощадках или в супермаркетах. Они демонстрируют повышенную эффективность при организации приема и отпуска крупногабаритных товаров. Для учета большого количества ТМЦ рекомендуется использовать экипировочную аппаратуру, которые фиксируются на запястье. Встраиваемые модели отличаются повышенной прочностью и способностью выдерживать значительные вибрационные воздействия.

Сферы применения терминалов сбора данных

Популярность считывающих аппаратов объясняется их способностью выполнять различные задачи:

проведение инвентаризации ТМЦ;



контролирование ценовых показателей;



оперативное получение информации о потребительских качеств и стоимости конкретных изделий, которые есть в торгующем заведении;



учет коммерческих документов;



ввод информации о товаре в компьютер, соединенный с кассовым аппаратом.

В торговле ТСД задействуются во всех рабочих процессах: приеме товара, реализации, проведении переоценки, сверке показателей стоимости, контроля остатков продукции. Удобные гаджеты являются эффективным инструментом для автоматизации трудовой деятельности коммерческого предприятия. Они позволяют экономить время, ускоряя выполнение необходимых задач почти в 5 раз.