Врачи заявили о новом способе передачи коронавируса

Ученые обнаружили новый путь передачи китайского коронавируса - им может стать диарея. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщило издание Science Alert.



Ранее сообщалось, что основным способом распространения вируса является воздушно-капельный путь, то есть угрозу несет кашель зараженного человека, а также загрязненные поверхности. В то же время специалисты подчеркивали, что этот вывод основан на исследовании пациентов с респираторными симптомами, хотя инфекция также вызывала расстройства пищеварительного тракта.



В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдалась у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания. У первого пациента с коронавирусом в США в течение двух дней также было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус обнаружился в стуле. Имеются данные и о других случаях появления вируса в фекалиях у людей с атипичными абдоминальными симптомами, которые характерны для SARS. Поскольку 2019-nCov и SARS принадлежат к одному семейству вирусов, ученые уверены, что возможен фекальный путь передачи вируса.



Передача SARS через стул привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса. Хотя такой путь передачи может оказаться проблемой для сдерживания распространения вируса, опасность он представляет в основном для больниц, которые могут стать "усилителями" эпидемии.



Вместе с тем, ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма. Для ВИЧ этот период составляет 30 минут. Кроме того, неизвестно, к каким температурам чувствителен новый вирус.

