Украина пока не планирует направлять посла в Россию

Украина на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД страны на запрос издания "Украинские новости". "Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в документе.



В ответе украинского ведомства также указано, что "запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало". В случае получения от Москвы ноты с запросом на агреман Киев намерен действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой, отметили в МИД.



Ранее министерство сообщало, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время, но о каких конкретно странах идет речь, не указывалось. Как отмечается в сегодняшнем заявлении, "министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения своего посла в России".



Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете" заявил, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. Лавров, объясняя позицию Москвы, отметил, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах. "И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения", - сказал он.



