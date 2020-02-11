Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй и во вторник, 11 февраля, их эвакуируют, сообщает посольство Украины в КНР.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украиной 11 февраля с. г. планируется специальный чартерный рейс по маршруту: г.Киев - г.Ухань (КНР) – г. Киев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Украины в Китае в понедельник.

Посольство просит украинцев, изъявивших желание эвакуироваться, держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям, ожидать как на звонки Посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе «Embassy - EVACUATION» мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями Посольства.

Кроме того, в дипломатическом представительстве напомнили, что по возвращении в Украину украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщалось, 7 февраля и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин сообщил на пресс-конференции, что Украина ведет переговоры с правительством Китайской народной республики относительно разрешения на эвакуацию украинцев из Уханя.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.

По предварительной информации эвакуации ожидает около 50 человек, отметил он.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что Украина сформировала дополнительный заказ 30 тест-систем по диагностике нового коронавируса у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).