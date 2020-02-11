Джемилев сообщил, когда Украина будет подавать воду в Крым

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что Украина будет подавать воду в Крым, но только после освобождения его от оккупантов, а до этого - это заработок на торговле с оккупантами, который наносит ущерб престижу государства. Об этом он сказал в эфире "Крим.Реалии", сообщает УНН.



"Российская сторона сначала говорит, что обойдется без украинских продуктов и электроэнергии – и тут же обращается в ООН и говорит, что мы устраиваем им геноцид. Такая у них тактика. Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?", - ра Овидий Джемилев.



Он также напомнил, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года вся ответственность за положение людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта, так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо.



"Идея продавать воду Крыму – как бы это помягче сказать… Тут нет никакого признака патриотизма, это заработок на торговле с оккупантами. Более того, сами такие высказывания наносят ущерб престижу нашего государства. Мы во всем мире говорим, что на нашу страну напали, требуем усиления санкций и вдруг заявляем, что будем тут зарабатывать. Тогда нам другие страны скажут: почему мы должны нести потери в то время, как вы там зарабатываете? Пожалуйста, пусть Путин поднимает вопрос воды на встрече «нормандской четверки», а мы поднимем вопрос о скорейшем освобождении Крыма", - резюмировал нардеп.



Напомним, что ранее в СМИ появилась информация относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым.

