В Украине введут электронные военные билеты - Загороднюк

В первом полугодии 2020 года будут протестированы электронные военные билеты, которые впоследствии введут в Украине. В настоящее время в Минобороны существует проект по электронному документообороту под кодовым названием «Пласт».



Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.



«В этом году он (проект "Пласт" - ред.) уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит посередине. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год», - рассказал Загороднюк.



По информации министра, электронный военный билет будет иметь вид карточки со штрих-кодом. «Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, который есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале», - анонсировал Загороднюк, добавив, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.



«У нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат», - обещает глава Минобороны.



Загороднюк заверил, что упомянутый проект и технику для военкоматов будут закупать уже в течение первого квартала 2020 года.

