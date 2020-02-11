Послы G7 напомнили Украине, что увольнять руководителей антикоррупционных органов надо по закону

Послы стран "Большой семерки" призывают при избрании и увольнении руководства антикоррупционных оранов соблюдать действующее законодательство и применять его одинаково для всех учреждений.



Об этом говорится в заявлении дипломатов, обнародованной в Twitter американского председательства в группе послов G7.



"С 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - отметили послы G7.



Как сообщал Укринформ, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отстранении Артема Сытника от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.



Документ под номером 3039 внесен 7 февраля. На данное время текст проекта постановления отсутствует.



В то же время в карточке проекта указано, что авторами постановления являются 216 народных депутатов. В карточке также есть ссылка на файл со скринами подписных листов.



6 февраля народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что депутаты собрали 170 подписей (при необходимых 150) за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, подписные листы планируется передать в аппарат Верховной Рады в пятницу, 7 февраля.



Гончаренко подчеркнул, что свои подписи за увольнение Сытника поставили депутаты практически всех фракций и групп парламента.



В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.



Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.

