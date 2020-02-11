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- Послы G7 напомнили Украине, что увольнять руководителей антикоррупционных органов надо по закону
Послы G7 напомнили Украине, что увольнять руководителей антикоррупционных органов надо по закону
Послы стран "Большой семерки" призывают при избрании и увольнении руководства антикоррупционных оранов соблюдать действующее законодательство и применять его одинаково для всех учреждений.
Об этом говорится в заявлении дипломатов, обнародованной в Twitter американского председательства в группе послов G7.
"С 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - отметили послы G7.
Как сообщал Укринформ, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отстранении Артема Сытника от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Документ под номером 3039 внесен 7 февраля. На данное время текст проекта постановления отсутствует.
В то же время в карточке проекта указано, что авторами постановления являются 216 народных депутатов. В карточке также есть ссылка на файл со скринами подписных листов.
6 февраля народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что депутаты собрали 170 подписей (при необходимых 150) за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, подписные листы планируется передать в аппарат Верховной Рады в пятницу, 7 февраля.
Гончаренко подчеркнул, что свои подписи за увольнение Сытника поставили депутаты практически всех фракций и групп парламента.
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.