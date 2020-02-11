"Северный поток-2" достроят, несмотря на беспрецедентный сопротивление США - Минэнерго РФ

Газопровод “Северный поток-2” является максимально “прозрачным”, предсказуемым и выгодным проектом как для РФ, так и для европейских потребителей, поэтому газопровод будет достроен, несмотря на “беспрецедентное” сопротивление США. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в профильном российском журнале “Энергетическая политика”, пишет УНН.



“Решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров”, — сказал Новак.



“Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы — повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен”, — добавил он.



В конце 2019 президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении “Северного потока-2”, в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.



Добавим, что новые санкции против проекта газопровода “Северный поток-2” со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.

