Зверобой: "Наш президент сцикло"

10 февраля в Печерском райсуде Киева рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения добровольцу Маруси Зверобий.

Об этом украинский доброволец, инструктор учебного центра ДШВ, общественный деятель Маруся Зверобий заявила в суде перед журналистами? передает Еспресо.TV."Я объективно считаю, что наш президент - сцикло. И жду сюда президента, потому что он главнокомандующий воюющей страны не должен обижаться на двух девочек за фразу: "Если ты будешь угрожать ветеранам - тебя взорвут" .. Хочу, чтобы все услышали, что отныне предупреждения президента - это статья. Он предупреждение считает угрозами ... Я хочу его видеть, хочу видеть его глаза. Чего он ходит там у Папы Римского в бронике ", - сказала Зверобий.