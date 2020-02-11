Гончарук: Deutsche Banh поможет "Укрзализныце" преодолеть коррупцию

Правительство планирует привлечь специалистов Deutsche Bahn для стратегического развития "Укрзализныци" и привлечения инвестиций. В результате такого сотрудничества "Укрзализныця" должна стать такой же эффективной, как Deutsche Banh. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью “Украинской правде”, передает РБК-Украина.



Так, глава правительства подчеркнул, что "Укрзализныця" является стратегической компанией с точки зрения логистики и частью критической инфраструктуры. Поэтому в планах Кабмина именно развитие стратегического партнерства с Deuchte Bahn. Как отметил премьер, речь ни в коем случае не идет о приватизации или передаче “Укрзализныци” в концессию.



"У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзализныця" – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают", - сказал Гончарук.



Кроме того, Гончарук добавил, что правительство рассматривает идею о привлечении немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn. По словам Гончарука, партнерство согласно меморандума предусматривает консультации на первом этапе сотрудничества.



"Это отношения между компаниями, между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn, которые будут структурированы в соответствии с действующим законодательством, то есть все конкурентные процедуры будут соблюдены. Вы знаете, немцы очень педантичны, поэтому никакого сомнения в том, что эти отношения будут правильно построены, нет", - сказал глава правительства.



Гончарук также рассказал о преимуществах сотрудничества "Укрзализныци" с немецкой компанией. В первую очередь это привлечение иностранных инвестиций и очистка компании-перевозчика от коррупции.



"Инвестиции в том числе драйвяться репутацией компании, страны. Ни для кого же не секрет, что сегодня на “Укрзализныци” до сих пор коррупция и что, мягко говоря, там наводить порядок еще, дай боже, сколько времени нужно. И одним из таких четких серьезных сигналов, что ситуация меняется, могло бы быть участие иностранной компании с очень хорошей репутацией, которая на самом деле имеет нулевую толерантность к коррупции. Это очень важно. У Deutsche Bahn есть опыт внедрения софта, например", - рассказал премьер-министр.



По словам Гончарука, Украина потенциально является стратегически интересной для построения пути из Германии в Китай, поэтому в этом сотрудничестве есть много стратегических аспектов, а Украина в первую очередь должна перенять управленческий опыт и софт немецкой компании.



"А действительно, что мы пытаемся сделать? Я хотел бы, чтобы украинская железная дорога была такой, как Deutsche Bahn – без коррупции, эффективной, зашитой в "софт", - резюмировал глава правительства.

