Минюст просит суд аннулировать регистрации 48 партий

Министерство юстиции обнародовало список из 48 партий, в отношении которых поданы заявления об аннулировании регистрационных свидетельств в связи с несоблюдением требований законодательства.



Соответствующий пост опубликован на странице Минюста в Facebook.



"Список" партий-призраков", относительно которых поданы заявления об аннулировании регистрационных свидетельств в связи с несоблюдением требований законодательства, а именно - невыдвижение своих кандидатов на выборах Президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, ранее в Министерстве юстиции проинформировали о наличии в Украине 48 "партий-зомби", которые не функционируют, и заявили, что обратятся в суд с иском об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона.



В то же время в Окружном административном суде города Киева сообщили, что в суд поступило 35 исков от Минюста об аннулировании регистрационных свидетельств ряда политических партий.



Среди ответчиков, в частности, указанные политические партии «Трудовая Украина», «Организация Украинских Националистов», «Гражданская «Партия Пора», «Социал-демократическая партия Украины», «Блок оппозиционных сил» и другие.



В данное время суд решает вопрос об открытии производства по этим искам.

