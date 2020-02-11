"Слуг" заподозрили в имитации работы

Ряд "новых лиц" в парламенте стали авторами законопроектов, которые не имели никакого отношения к их образованию, предыдущей профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах Рады. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.



По предположению общественников, депутаты просто ставят свои подписи под чужими законопроектами.



"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако является нелогичным и неприемлемым, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно приобщиться к разработке законопроекта", - отметили в КИУ.



В частности, отмечается, что "слуга народа" Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (в части особенностей зачисления акцизного налога) и изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом нардеп является членом комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.



Также Брагар Евгений, член комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тематику. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов. В частности, он предложил внести изменения в закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты относительно изменений в Налоговый кодекс.



Николай Тищенко, будучи известным ресторатором, стал соавтором законопроектов относительно пенсионного обеспечения граждан, о внесении изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.



Бывший свадебный фотограф Сергей Штепа, член комитета по цифровой трансформации, предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы, а также инициировал изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части деятельности ГПСУ.



Актер 95 квартала Юрий Корявченков, известный как "Юзик", предложил изменения в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового закона о столице. Кроме этого, депутат инициировал ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.



Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО Ценности. Достоинства. Семья, стал соавтором проекта закона о внутреннем водном транспорте, инициировал изменения в Налоговый кодекс относительно развития малого бизнеса и об упрощении работы ФЛП, а также автором закона о самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов.



Бывший журналист Максим Бужанский предложил изменения в закон "Об образовании" относительно соответствия тестов ВНО образовательным программам, зарегистрировал проект закона об отмене закона о люстрации, предложил изменения в закон о учете природного газа, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".

