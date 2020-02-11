В Гослесагентстве проходят обыски из-за незаконной вырубки

В центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирской области проходят обыски из-за незаконной вырубки древесины. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.



По предварительной информации правоохранителей, работники лесхоза вступили в сговор с должностными лицами лесозащитного предприятия, а также Гослесагентства, и во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.



Отмечается, что на лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные.



В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.



Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.



Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.



Сообщается, что во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. древесины без документов о ее законном происхождении.



Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП Олевское лесное хозяйство. Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

