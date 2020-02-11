ГАЗОват

Как показывают события последних дней, так называемые «антикоррупционеры» действуют в плотной связке с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Как только под Артемом Сытником зашаталось кресло – в парламенте собрано свыше 200 подписей за его отставку, сразу же активизировались всякие там шабунины из «Центра противодействия коррупции» и прочие активные пожиратели американских грантов. Дело дошло до того, что лично Виталий Шабунин от имени посольства США в Украине угрожал аннулировать американские визы тем парламентариям, которые проголосуют за отставку Сытника.



Три года главное антикоррупционное ведомство нации никто не проверял. Аудиторов просто не пускают в здание Национального антикоррупционного бюро, мотивируя такие действия «законодательными коллизиями». Счетная палата Верховной Рады попыталась было провести проверку. Но по итогу против руководителя палаты Пацкана НАБУ возбудило уголовное дело, а «антикоррупционеры» развернули шумную информационную кампанию против «главных счетоводов» парламента. Оказывается, Пацкан «незаконно получил квартиру в Киеве». Интересно, что когда Сергей Лещенко купил себе хату в центре столицы за более чем сомнительные «деньги в долг», то лично Сытник его «отмазал». То же самое касается и квартиры другой «антикоррупционерки» – Светланы Залищук. Детективы Бюро не нашли никаких нарушений в покупке элитной недвижимости на практически «нищенскую» (по меркам «соросят») зарплату депутата. А вот Пацкан – совсем другое дело. За 2018-2019 гг. Нацбюро расследовало 719 коррупционных дел. Из них 609 просто закрыли, а 111 передали в суд. По итогу ни один коррупционер не осужден. Это к вопросу об эффективности использования 1,7 миллиарда (!) бюджетных средств.



Если говорить о других конкретных проявлениях слаженных действий «антикоррупционеров» и НАБУ, то вот вам еще один пример – скандал с назначением руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), в просторечии – Чернобыльская зона. Давно назрела и даже перезрела необходимость навести порядок в деле учета и оптимизации огромных средств – бюджетных и иностранных, выделяемых на деятельность ГАЗО. Речь идет о миллиардах. Причем не гривен, а долларов. И вот Кабмин назначает Екатерину Мирную-Павлову исполняющей обязанности главы Агентства. Она заявила, что будет «чернобыльский схематоз». Человек разбирается в том, что в реальности происходит в Зоне. Занимала должность начальника отдела указанного ведомства по международному сотрудничеству и общественным связям. Конкурс она честно выиграла, но, видимо, тусовка «антикоррупционеров» планировала пролоббировать на эту должность своего человека. События стали разворачиваться как по нотам. Коррупционным, естественно. Практически сразу же Национальное антикоррупционное бюро начинает расследовать дело о «фактах подкупа чиновников за решение кадровых вопросов». Правда, никаких фактов предоставлено не было, однако смысл не в этом. Главное – создать повод для информационной травли нового руководителя Госагентства. И детективы НАБУ постарались на славу. Прямо в день назначения Екатерины Мирной-Павловой у нее в доме был проведен обыск. Сразу же «антикоррупционеры», которых крышует НАБУ, подняли вой про коррупцию. Опять-таки без всяких фактов, поскольку ничего при обыске не нашли. Но ведь дело не в «доказательствах вины», а в том, чтобы раздуть скандал и добиться назначения на должность нужного человека. В случае с Екатериной у ребят что-то пошло не так. А они тупо не хотели отдавать «лакомый кусман» в виде Зоны. Думаете, там нечем поживиться? Ошибаетесь.



Только туризм в Зону (так называемые «сталкеры») приносит неплохой доход. Было создано специальное предприятие «ЦОТИЗ» для монополизации перспективного рынка «сталкеров». Только за прошлый год этот туроператор организовал экскурсии в Зону для 77 000 человек. В бюджет поступило лишь 38 миллионов гривен, тогда как реальная прибыль составляет минимум 150 миллионов. НАБУ, естественно, вообще не озаботилось проблемой исчезновения миллионов. Никого не волнует, почему глава чернобыльского туризма Евгений Гетьман тупо качает деньги себе в карман. Он, кстати, был одним из соискателей должности главы «чернобыльского агентства». Вполне может быть заказчиком операции по смещению Екатерины Мирной-Павловой.



Строительство в Зоне – отдельная тема. Скандальный застройщик Микитась, который в настоящее время находится под следствием, успел сделать свой «гешефт» и здесь. Как говорится, не Шулявским мостом единым. Строительная фирма, записанная на жену Микитася – «СК «Укрстоймонтаж», получила заказ на 92 млн. грн. от ГАЗО. Эта же контора выиграла «конкурс» на демонтаж старого объекта «Укрытие» на сумму в 208 млн. грн. А корпорация «Укртрансстрой» (тоже из империи Микитася) получила заказ на 262 млн. грн. Это просто иллюстрация насчет сумм, которые крутятся в Зоне. Добавьте сюда незаконную вырубку леса, который вывозится без всякого радиологического контроля, распродажу металлолома. По оценкам специалистов, из Зоны выводились колоссальные деньги. Ключевые предприятия ГАЗО, такие как «Чернобыльский спецкомбинат», корпорация «Радон», были фактически уничтожены. Вряд ли в данном случае речь идет об «оптимизации» работы. Скорее, налицо попытки скрыть следы преступной деятельности руководства этих предприятий в последние годы. Не исключено, что яростная борьба за дискредитацию нового главы ГАЗО, которая развернулась в последнее время – это попытка не только остаться у «кормушки», но и замести следы.



