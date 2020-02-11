В Белоруссии сняли короткометражку про детство Джона Уика

В Белоруссии сняли короткометражный фильм про детство Джона Уика — героя серии одноименных американских фильмов, которого играет Киану Ривз.



В третьей части кинофраншизы Джон Уик рассказывает, что он сирота из Белоруссии, а его настоящее имя — Джордани Йованович.



Взяв за основу эту информацию, организаторы Международного фестиваля мобильного кино в Минске VOKA Smartfilm сделали короткометражку о деревне Подгорье, где якобы рос и воспитывался Джон Уик. Героями фильма стали пожилые люди, которые «относились к нему как к сыну».



«Джордани? Был такой малец. Фантазер, разные имена себе придумывал — то Константин, то Юта, то Избранный. Без дела не сидел — то в автобусе на скорости гоняет, то дьявола изгоняет, то вампиров ловит», — рассказывает один из героев фильма.



В конце пожилые мужчина и женщина говорят: «Джордани, Киану, Джон, Нео — приезжай домой, мы тебя любим и ждем».



Так VOKA Smartfilm пригласили Киану Ривза приехать на их кинофестиваль в Минск, который начался 4 февраля и продлится до середины апреля.





