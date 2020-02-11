Презервативы оказались источником токсических соединений

Организация "Роскачество" проверила продающиеся в рознице презервативы. По итогу проверки было обнаружено в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции.



В общей сложности эксперты проверили 17 образцов изделий самых популярных марок, произведенных в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии. Испытания проводились по 60 показателям, включая 49 показателей по безопасности. В итоге превышение допустимого уровня цинка обнаружено в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.



Напомним: цинк при пероральном проникновении в тело вызывает патологические изменения в почках. При длительном воздействии он снижает уровень кальция в крови. Также возможно появление головокружения, сонливости, нарушений координации движений, рвоты. Иногда отмечаются боли в суставах, точечные кровоизлияния. Изопропиловый спирт, в свою очередь, метаболизируется в токсичный ацетон. Он вызывает головную боль, негативно влияет на дыхательные пути и глаза.

