Идея о совместном с Беларусью принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что идея о совместном с Беларусью принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения.



"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована" - сказал Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).



По словам министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется на протяжении 5-10 лет.



"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", - добавил он.



Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.



Как сообщалось, в сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы провести Олимпийские игры совместно с РФ или Украиной. "Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил он.

