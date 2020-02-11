Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Украина должна отказаться от ямочных ремонтов, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник. По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.



Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".



"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.



При этом президент отметил, что в настоящее время перечень строительства и ремонта дорог утвердили только 15 регионов страны.



"Мы ждем, что местные власти активизируют работу и утвердят перечень строительства и ремонта дорог. Сегодня это сделали пока только 15 регионов… А три области нам вообще не передали перечень (Львовская, Закарпатская и Сумская обл.)", - сказал он.



Зеленский также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.



В планах правительства также построить в 2020 году 2,5 тыс. км дорог местного значения, на что будет выделено 22,2 млрд грн, или на 70% больше, чем было использовано в прошлом году. В целом это позволить создать около 12 тыс. новых рабочих мест.